Mogli nie odczuć ceł, teraz to się zmieni. Decyzja Trumpa weszła w życie

Ceny produktów sprzedawanych na chińskich platformach Shein i Temu wzrosły przez decyzję Donalda Trumpa - pisze CNN. Chodzi o zniesienie od 2 maja zwolnienia od ceł i podatków dla paczek z Chin o niewielkiej wartości. Miliony Amerykanów mogły nie odczuć poważniejszych skutków szeroko zakrojonych działań Donalda Trumpa. Aż do teraz - zwraca uwagę amerykański nadawca.

Do tej pory chińskie firmy handlowe korzystały z tak zwanego zwolnienia "de minimis", co pozwalało takim platformom jak Shein, Temu czy AliExpress sprzedawać i wysyłać przedmioty o niskiej wartości bezpośrednio do USA bez konieczności płacenia ceł i podatków importowych.