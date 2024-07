Media: Bruksela planuje uderzyć w chińskie Temu i Shein nowym cłem

Fragment programu "Nic Prostszego: ultra fast fashion", TVN24 GO Jeden dzień wolny w tygodniu, praca za miskę ryżu z warzywami i głodowe pensje - oto rzeczywistość pracowników w chińskich szwalniach ultra szybkiej mody. Sinolożka Weronika Truszczyńska opowiada o losie wielu chińskich "pracowników-migrantów", którzy w poszukiwaniu lepszej przyszłości dla siebie i swoich dzieci podejmują się pracy, którą niektórzy nazywają wprost: to nowoczesne niewolnictwo". Fragment programu "Nic Prostszego: ultra fast fashion", dostępnego w TVN24 GO. Antonina Długosińska, TVN24 GO