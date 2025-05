Jako pierwsza kobieta kierowała legendarnym domem mody. Odchodzi po blisko dekadzie

Pierwsza kobieta na tym stanowisku

Z oficjalnego komunikatu marki wynika, że to Chiuri postanowiła zakończyć współpracę. W oświadczeniu podkreślono, że wizja i kreatywność Włoszki pozwoliły napisać "kluczowy rozdział w historii domu mody Christian Dior, przyczyniając się do jego spektakularnego rozwoju". - Jestem szczególnie wdzięczna moim zespołom oraz atelier za ich pracę. Dzięki ich talentowi i wiedzy mogłam realizować moją wizję zaangażowanej mody kobiecej, prowadząc dialog z kilkoma pokoleniami artystek - dodała 61-letnia designerka.

Pozostawiła francuski dom mody w rozkwicie

Chiuri pozostawiła francuski dom mody w rozkwicie. Zgodnie z szacunkami, w okresie jej zwierzchnictwa zyski Diora wzrosły aż czterokrotnie - z 2,2 do 8,7 mld euro. To właśnie pochodzącej z Wiecznego Miasta designerce zawdzięczamy pamiętne, komentowane przez branżowe media wydarzenia, jak choćby lansowanie na wybiegu kultowych już T-shirtów z napisem "We Should All Be Feminists". Głośnym echem odbił się też moment, gdy Bernard Arnault, prezes koncernu LMVH i jeden z najbogatszych mężczyzn świata, na pokazie Diora posadzony został tuż obok neonu z jakże wymownym komunikatem: "Patriarchy = Repression".