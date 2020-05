Byli jednym z liderów w branży. Pandemia ich pogrążyła, złożyli wniosek o upadłość

Hertz to kolejna ofiara kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Jedna z największych na świecie firm wypożyczających samochody złożyła w piątek wniosek o upadłość i ochronę przed wierzycielami - informuje CNN.

"Wpływ COVID-19 na to, ile podróżujemy, był nagły i dramatyczny i przyczynił się do drastycznego spadku przychodów firmy. Wciąż nie wiadomo, kiedy wrócą przychody, a rynek samochodów używanych wróci do normy. Dlatego podjęliśmy takie kroki (złożenie wniosku o upadłość – red.)" - napisał Hertz w oświadczeniu.