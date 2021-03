Batman i Spider-Man przegrali z nowym superbohaterem. Rekordowa cena za obraz Banksy'ego

Obraz Banksy'ego sprzedany

Obraz zatytułowany "Game Changer" pojawił się w budynku szpitala w Southampton na południu Anglii w maju 2020 roku, gdy trwała pierwsza fala pandemii COVID-19. Dołączona do niego była notka: "Dzięki za wszystko, co robicie. Mam nadzieję, że to trochę rozjaśni to miejsce, nawet jeśli jest tylko w czerni i bieli". W szpitalu pozostanie reprodukcja.

Banksy często tworzy prace będące komentarzem do bieżących wydarzeń, a "Game Changer" to jedno z kilku jego dzieł nawiązujących do trwającej pandemii. W lipcu zeszłego roku zamieścił na Instagramie wideo, które przedstawia malowanie przez niego w wagonie londyńskiego metra graffiti zachęcającego do noszenia maseczek, z kolei na innym odnosi się do rozpowszechnionej w czasie pandemii pracy z domu.