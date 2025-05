Jest umowa Ukraina-USA

Stany Zjednoczone i Ukraina podpisały umowę o dostępie do zasobów naturalnych Ukrainy - poinformowała w środę wieczorem agencja Reutera. Departament skarbu USA przekazał, że Stany Zjednoczone i Ukraina podpisały dokument o partnerstwie ekonomicznym i utworzeniu Amerykańsko-Ukraińskiego Funduszu Inwestycyjnego na rzecz Odbudowy.

Umowa zapewni USA uprzywilejowany dostęp do nowych projektów inwestycyjnych w celu pozyskiwania zasobów naturalnych Ukrainy , w tym aluminium, grafitu, ropy naftowej i gazu ziemnego - poinformował Bloomberg.

Z projektu umowy o wydobyciu minerałów, do którego dotarła agencja Reutera, wynika, że USA otrzymują preferencyjny dostęp do nowych umów dotyczących ukraińskich zasobów naturalnych, ale nie zapewniał automatycznie Waszyngtonowi udziału w ukraińskich zasobach mineralnych ani dostępu do ukraińskiej infrastruktury gazowej.