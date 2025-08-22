Kupowali zestawy dla kart Pokémon, wyrzucali jedzenie. Sieć przeprasza za akcję promocyjną

Sieć McDonald's w Japonii ogłosiła, że przekłada promocję, w której miały być wykorzystane zabawki związane z serią popularnych komiksów "One Piece". Powodem są skargi odnośnie do niedawnej akcji marketingowej z Pokémonami. Internet zalały wówczas zdjęcia wyrzucanego jedzenia, część kupujących była bowiem zainteresowana wyłącznie dodawanymi do zestawów kartami. Wiele z nich było potem odsprzedawanych na aukcjach, osiągając wysokie ceny.

Gigant sieci fast foodów w Japonii przekazał w czwartek, że jego akcja marketingowa z wykorzystaniem gadżetów nawiązujących do popularnego komiksu "One Piece" w najbliższym czasie nie wystartuje - choć miała rozpocząć się 29 sierpnia. Jak donosi BBC, Japońska Agencja ds. Konsumentów poinformowała McDonald's, że musi udoskonalić swoją strategię sprzedaży i podjąć kroki w celu ograniczenia marnowania żywności.

Kto kupował zestawy z kartami Pokémon?

Powodem są skargi odnośnie do niedawnej akcji marketingowej z Pokémonami. Na początku tego miesiąca McDonald's rozdawał limitowane karty Pokémon z zestawami "Happy Set", co doprowadziło do długich kolejek i wręcz hurtowych zakupów w japońskich restauracjach. Jak określił to portal Business Insider, akcja "przerodziła się w chaotyczny wyścig superfanów i spekulantów", a oferta, przewidziana na trzy dni, w wielu miejscach wyczerpała się przed upływem 24 godzin.

W tym czasie internet zalały zdjęcia rozpakowanych zestawów "Happy Set" z nieruszonym jedzeniem, bo kupującym często chodziło wyłącznie o karty z Pokémonami. "Całe to marnotrawstwo w sieciach McDonald's dla wartej 10 dolarów promocji z Pikachu, absolutne szaleństwo" - pisał jeden z użytkowników portalu X. To tylko jeden wielu postów uwidaczniających problem.

Japonia, McDonald's Rozwiń

Popularna sieć przeprasza za promocję

Po aferze z kartami Pokémon sieć McDonald's Japan publicznie przeprosiła i zobowiązała się do podjęcia kroków w celu zapobiegania podobnym sytuacjom w przyszłości, podaje brytyjska stacja. Choć zabawki z zestawów dedykowane są dzieciom, to przyciągają również kolekcjonerów i dorosłych fanów.

BBC informuje, że jedna z kart z niedawnej promocji, przedstawiająca popularną postać Pikachu, jest obecnie wystawiona na serwisie aukcyjnym za ponad 33 tys. dolarów (ok. 120 tys. zł).

Gadżety z serii Pokémon w zestawach McDonald's Toru Hanai/Bloomberg via Getty Images

Fenomen "One Piece"

"One Piece" to długo wydawana seria komiksów i filmów animowanych, opowiadających o przygodach pirackiej załogi Słomkowego Kapelusza. Pierwszy rozdział mangi ukazał się w grudniu 1997 r., natomiast dwa lata później swoją premierę miał pierwszy odcinek serii anime. To właśnie związane z tą serią gadżety miały pojawić się w najnowszych zestawach "Happy Set". Gry i zabawki nawiązujące do tego tytułu cieszą się ogromną popularnością w Japonii.

Autorka/Autor:zeb//az

Źródło: BBC, Business Insider