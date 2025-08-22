Kupowali zestawy dla kart Pokémon, wyrzucali jedzenie. Sieć przeprasza za akcję promocyjną
Sieć McDonald's w Japonii ogłosiła, że przekłada promocję, w której miały być wykorzystane zabawki związane z serią popularnych komiksów "One Piece". Powodem są skargi odnośnie do niedawnej akcji marketingowej z Pokémonami. Internet zalały wówczas zdjęcia wyrzucanego jedzenia, część kupujących była bowiem zainteresowana wyłącznie dodawanymi do zestawów kartami. Wiele z nich było potem odsprzedawanych na aukcjach, osiągając wysokie ceny.
Gigant sieci fast foodów w Japonii przekazał w czwartek, że jego akcja marketingowa z wykorzystaniem gadżetów nawiązujących do popularnego komiksu "One Piece" w najbliższym czasie nie wystartuje - choć miała rozpocząć się 29 sierpnia. Jak donosi BBC, Japońska Agencja ds. Konsumentów poinformowała McDonald's, że musi udoskonalić swoją strategię sprzedaży i podjąć kroki w celu ograniczenia marnowania żywności.
Kto kupował zestawy z kartami Pokémon?
Powodem są skargi odnośnie do niedawnej akcji marketingowej z Pokémonami. Na początku tego miesiąca McDonald's rozdawał limitowane karty Pokémon z zestawami "Happy Set", co doprowadziło do długich kolejek i wręcz hurtowych zakupów w japońskich restauracjach. Jak określił to portal Business Insider, akcja "przerodziła się w chaotyczny wyścig superfanów i spekulantów", a oferta, przewidziana na trzy dni, w wielu miejscach wyczerpała się przed upływem 24 godzin.
W tym czasie internet zalały zdjęcia rozpakowanych zestawów "Happy Set" z nieruszonym jedzeniem, bo kupującym często chodziło wyłącznie o karty z Pokémonami. "Całe to marnotrawstwo w sieciach McDonald's dla wartej 10 dolarów promocji z Pikachu, absolutne szaleństwo" - pisał jeden z użytkowników portalu X. To tylko jeden wielu postów uwidaczniających problem.
Popularna sieć przeprasza za promocję
Po aferze z kartami Pokémon sieć McDonald's Japan publicznie przeprosiła i zobowiązała się do podjęcia kroków w celu zapobiegania podobnym sytuacjom w przyszłości, podaje brytyjska stacja. Choć zabawki z zestawów dedykowane są dzieciom, to przyciągają również kolekcjonerów i dorosłych fanów.
BBC informuje, że jedna z kart z niedawnej promocji, przedstawiająca popularną postać Pikachu, jest obecnie wystawiona na serwisie aukcyjnym za ponad 33 tys. dolarów (ok. 120 tys. zł).
Fenomen "One Piece"
"One Piece" to długo wydawana seria komiksów i filmów animowanych, opowiadających o przygodach pirackiej załogi Słomkowego Kapelusza. Pierwszy rozdział mangi ukazał się w grudniu 1997 r., natomiast dwa lata później swoją premierę miał pierwszy odcinek serii anime. To właśnie związane z tą serią gadżety miały pojawić się w najnowszych zestawach "Happy Set". Gry i zabawki nawiązujące do tego tytułu cieszą się ogromną popularnością w Japonii.
Źródło: BBC, Business Insider
Źródło zdjęcia głównego: Toru Hanai/Bloomberg via Getty Images