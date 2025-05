Skokowy wzrost. Polacy rzucili się na domy i apartamenty w tym kraju

Nieustannie rośnie zainteresowanie Polaków nieruchomościami w Hiszpanii. Tylko w pierwszym kwartale tego roku nasi rodacy kupili tam niemal tysiąc domów i apartamentowców. Jak wskazuje czwartkowy "Puls Biznesu", to niemal o jedną czwartą więcej niż rok wcześniej.

Udział w rynku na poziomie ok. 4 proc. dał nam 9. miejsce w rankingu zagranicznych nabywców, któremu niezmiennie przewodzą Brytyjczycy - czytamy w "PB".

Zmiana przepisów

W kontekście hiszpańskiego rynku nieruchomości dziennik zwraca uwagę, że od 3 kwietnia 2025 r. obowiązują nowe przepisy, likwidujące tak zwane złote wizy. To program, który umożliwiał obywatelom spoza Unii Europejskiej uzyskanie prawa do pobytu w Hiszpanii w zamian za znaczącą inwestycję kapitałową, w tym w nieruchomości. - Zapowiadany jest też 100-procentowy podatek dla nabywców apartamentów i domów spoza UE, co również dotyczyłoby inwestorów z Wielkiej Brytanii – mówi "PB" Agnieszka Marciniak-Kostrzewa, założycielka Agnes Inversiones, polskiego biura nieruchomości na Costa del Sol.