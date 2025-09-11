Miał być krótszy czas pracy. Parlament odrzucił projekt

czytaj dalej

- Do 2035 roku liczba pracowników może zmniejszyć się o 2,1 miliona. Do obsadzenia stanowisk w samym przemyśle zabraknie około czterystu tysięcy osób - mówi w rozmowie z TVN24+ Nadia Winiarska, ekspertka do spraw zatrudnienia w Konfederacji Lewiatan. Dodaje, że trudno będzie tę lukę uzupełnić pracownikami polskimi. Natomiast, jak wskazuje doktor Kamil Matuszczyk z Uniwersytetu Warszawskiego, coraz bardziej odczuwalne są nastroje niechęci wobec cudzoziemców. - Jestem tym zaniepokojony, żeby nie powiedzieć przerażony - komentuje.