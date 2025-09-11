Miał być krótszy czas pracy. Parlament odrzucił projekt
Projekt ustawy przewidujący skrócenie tygodnia pracy do 37,5 godziny został odrzucony przez parlament Hiszpanii. Jedną z kluczowych inicjatyw rządu Pedra Sáncheza zablokowali posłowie ugrupowania Razem dla Katalonii (Junts), którego poparcie jest niezbędne do realizacji programu legislacyjnego przez mniejszościowy gabinet.
W głosowaniu, które odbyło się w środę wieczorem po letniej przerwie w pracach parlamentu, lewicowej koalicji mniejszościowej nie udało się zebrać wystarczającego poparcia w izbie, aby przegłosować jeden ze swoich sztandarowych projektów.
Przeciwko proponowanym zmianom zagłosowało 178 posłów m.in. Partii Ludowej (PP) oraz radykalnie prawicowej partii Vox, wobec 170 głosów za.
Zapowiedź ponownego głosowania
Projekt, który został przyjęty przez rząd na początku maja, nie zyskał również poparcia katalońskiej partii Junts, która negatywnie oceniała wpływ planowanych przepisów na działalność małych i średnich przedsiębiorstw.
Wicepremierka i ministra pracy Yolanda Diaz, która stoi na czele koalicyjnego bloku Sumar, nazwała sprzeciw Junts "niezrozumiałym" i zapowiedziała ponowne poddanie projektu pod głosowanie.
Jak zauważył dziennik "El Mundo", wynik środowego głosowania pokazuje słabość rządu zmuszonego stale zabiegać o poparcie mniejszych partii baskijskich i katalońskich separatystów, które umożliwiły powstanie rządu Sancheza.
W Hiszpanii 40-godzinny tydzień pracy obowiązuje od 1983 r.
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock