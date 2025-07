Cła Trumpa uderzają w giganta. Potężny rachunek

"Kolejny sygnał"

"To kolejny sygnał, że polityka celna prezydenta Donalda Trumpa coraz mocniej odbija się na dużych amerykańskich firmach. Administracja forsuje zmiany w globalnych łańcuchach dostaw, co oznacza dla przedsiębiorstw nowe koszty i ryzyka" - zwraca uwagę portal brytyjskiej stacji BBC.

Ford prowadzi rozmowy z Białym Domem

Prezydent Trump nałożył cła na większość towarów sprowadzanych do Stanów Zjednoczonych. Szczególnie wysokie taryfy dotyczą sektora motoryzacyjnego - samochodów, części oraz kluczowych materiałów do ich produkcji. Celem tych działań jest skłonienie firm do przenoszenia produkcji do USA.