Przejęcie First Republic Bank. Nowy właściciel zwolni 1000 osób

Gigant z Wall Street - JP Morgan Chase - przejmuje amerykański banku First Republic. Nowy właściciel zapowiada redukcję zatrudnienia - podał portal stacji BBC.

Jak wskazał BBC, pracę ma stracić około 1000 osób, czyli 15 proc. pracowników banku First Republic.

Redukcja zatrudnienia w First Republic

- Od czasu przejęcia First Republic 1 maja jasno informowaliśmy pracowników i dotrzymaliśmy obietnicy, że w ciągu 30 dni poinformujemy ich o statusie zatrudnienia - stwierdził rzecznik JP Morgan w oświadczeniu.

Kłopoty First Republic

First Republic był pod koniec ubiegłego roku 14. największym pożyczkodawcą w USA . Na początku kwietnia był wart ponad 20 miliardów dolarów (16,2 miliarda funtów).

Jednak znalazł się pod presją po upadku kilku pożyczkodawców w USA, w tym skoncentrowanego na nowych technologiach Silicon Valley Bank (SVB), co wywołało obawy o stan systemu bankowego.

Upadek First Republic jest drugim co do wielkości bankructwem w historii Stanów Zjednoczonych.