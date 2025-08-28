Macron: Europa nie powinna wykluczać tego

Prezydent Francji Emmanuel Macron uważa, że Unia Europejska powinna rozważyć odwet wobec amerykańskiego sektora cyfrowego - podał portal Politico. Wcześniej prezydent Donald Trump zagroził cłami i ograniczeniem dostępu do technologii z USA tym krajom, które stosują podatki bądź regulacje cyfrowe.

Według Politico Macron rozmawiał o wypowiedziach Trumpa na spotkaniu z rządem. Francuski prezydent powiedział ministrom, że "Europa nie powinna wykluczać tego, by przyjrzeć się sektorowi cyfrowemu".

Macron: musimy się na tym skoncentrować

Zwrócił uwagę, że Unia Europejska ma duży deficyt w handlu z USA w sferze usług. - Musimy się na tym skoncentrować - cytuje Politico słowa Macrona, przekazane przez źródło w rządzie francuskim.

UE ma z kolei nadwyżkę w handlu towarami z USA, czym Trump motywował nałożenie 15-procentowych ceł na produkty z Europy.

Macron o platformach cyfrowych

Źródło zbliżone do francuskiego prezydenta potwierdziło, że stoi on na stanowisku, iż należy zbadać możliwe działania odwetowe wobec amerykańskich platform cyfrowych. Macron zamierza - według Politico - rozmawiać na ten temat z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem podczas rozpoczynającej się w czwartek dwudniowej wizyty Merza we Francji.

Trump w poniedziałek zagroził cłami i ograniczeniem dostępu do zaawansowanych amerykańskich technologii państwom, które stosują podatki bądź regulacje cyfrowe. Jego wypowiedź wzbudziła obawy o powrót do wojny handlowej, którą miało zakończyć niedawne porozumienie dotyczące ceł, zawarte z amerykańskim prezydentem przez szefową KE Ursulę von der Leyen. Zakłada ono maksymalny limit ceł dla unijnych eksporterów na większość towarów w wysokości 15 procent.

Porozumienie między USA i UE będzie musiało ulec rewizji

Francuski polityk Stephane Sejourne, który obecnie jest komisarzem UE ds. przemysłu, powiedział w środę, komentując słowa Trumpa, że na razie są to "intencje". Ocenił przy tym, że jeśli zmienią się one w zapowiedzi, to porozumienie między USA i UE będzie musiało ulec rewizji.

W lipcu Macron, komentując porozumienie zawarte z Trumpem przez von der Leyen, powiedział, że Unia Europejska podczas negocjacji z USA nie budziła wystarczająco lęku. Politico ocenia, że było to zawoalowanym wyrażeniem niezadowolenia z tej umowy.

Francuscy ministrowie - przemysłu Marc Ferracci i minister ds. europejskich Benjamin Haddad - ze swej strony ocenili, że umowa jest nieproporcjonalna i sugerowali, że UE powinna ją zrównoważyć, nakładając podatki na usługi cyfrowe z USA.

