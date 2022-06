Elon Musk grozi wycofaniem się z kupna Twittera. Akcje w dół

Elon Musk grozi, że nie kupi Twittera

W rekacji na to obserwujemy przecenę akcji Twittera podczas poniedziałkowej sesji. Około godz. 17.20 czasu polskiego akcje traciły na wartości ponad 3 proc., za jedną trzeba było zapłacić prawie 39 dolarów, podczas gdy oferta przejęcia przewiduje, że miliarder zapłaci 54,20 dolara za akcję. Wartość przejęcia to 44 miliardy dolarów.

Majątek Elona Muska

Obecnie Musk posiada 9,6 proc. udziałów w Twitterze i jest drugim co do wielkości udziałowcem. Według Bloomberg Billionaires Index szacowany majątek szef Tesli i SpaceX wynosi 211 mld dolarów. Jest on zdecydowanym liderem listy najbogatszych osób na świecie. Bloomberg Billionaires Index to ranking najbogatszych ludzi na świecie. Jest on aktualizowany każdego dnia po zakończeniu notowań na nowojorskiej giełdzie.