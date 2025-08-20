Trump: musi zrezygnować, natychmiast
Donald Trump wezwał gubernatorkę Rezerwy Federalnej Lisę Cook do rezygnacji ze stanowiska. Wcześniej jeden z urzędników zarzucił Cook nieprawidłowości w związku z zaciągniętymi kredytami hipotecznymi - podał Reuters. To kolejny atak prezydenta USA wymierzony w pracownika amerykańskiego banku centralnego.
Trump powiedział również swoim współpracownikom, że rozważa zwolnienie Cook - podał "Wall Street Journal", powołując się na swoje źródła w Białym Domu.
Administracja prezydenta USA odmówiła Reutersowi komentarza.
Co zarzuca się Cook?
Dyrektor Federalnej Agencji Finansowania Mieszkalnictwa USA Bill Pulte zarzucił Cook, że wskazała mieszkanie w Atlancie jako główne miejsce zamieszkania po zaciągnięciu kredytu hipotecznego na dom w Michigan, który również wskazała jako główne miejsce zamieszkania. Pulte powiedział w CNBC, że bada również nieruchomości Cook w Massachusetts.
Chodzi o to, że kredyty na główne miejsce zamieszkania mogą mieć korzystniejsze warunki niż kredyty na drugie domy lub nieruchomości inwestycyjne.
Pulte powiedział też, że kredyty pochodzą z połowy 2021 roku, zanim Cook została powołana do Rezerwy Federalnej przez byłego prezydenta Joe Bidena i zatwierdzona przez Senat.
Cook w momencie zaciągania kredytów hipotecznych była profesorem ekonomii na Michigan State University.
Pulte zwrócił się do prokurator generalnej USA Pam Bondi o zbadanie sprawy, a Trump rozszerzył zarzuty. Departament Sprawiedliwości traktuje sprawę bardzo poważnie - poinformował Reutersa urzędnik departamentu.
Kredyty gubernatorki Fed
Rzecznicy Fed i Cook nie odpowiedzieli natychmiast na prośbę Agencji Reutera o komentarz. Demokraci z Komisji ds. Usług Finansowych Izby Reprezentantów USA potępili atak Trumpa na Lisę Cook i zapowiedzieli walkę z nim.
Złożone przez Cook federalne dokumenty dotyczące ujawnienia jej sytuacji finansowej wskazują na trzy kredyty hipoteczne zaciągnięte w 2021 roku, w tym:
- 15-letni kredyt hipoteczny z oprocentowaniem 2,5 proc. na nieruchomość inwestycyjną; - 30-letni kredyt hipoteczny z oprocentowaniem 3,25 proc. na dom prywatny; - 15-letni kredyt hipoteczny z oprocentowaniem 2,875 proc. na dom prywatny.
Trump: Cook musi zrezygnować, natychmiast
"Cook musi zrezygnować, natychmiast!!!" – napisał Trump na swoim portalu społecznościowym.
Reuters wskazał, że ostatnie wpisy i wypowiedzi prezydenta USA mają na celu wywołanie korzystnych dla niego zmian w amerykańskim banku centralnym. Obecnie instytucja ta jest niezależna od Białego Domu.
Trump od miesięcy wywiera presję na prezesa Fed Jerome'a Powella, by obniżył stopy i wielokrotnie kierował pod jego adresem zniewagi w mediach społecznościowych. Wcześniej nazwał na przykład Powella "upartym idiotą" i stwierdził, że zarząd Rezerwy Federalnej powinien "przejąć kontrolę", jeśli Powell odmówi obniżenia kosztów pożyczek.
Ściganie oszustw dotyczących kredytów hipotecznych
Jak napisał Reuters, administracja Trumpa wykorzystuje śledztwa w sprawach oszustw dotyczących kredytów hipotecznych, aby ścigać politycznych wrogów. Na przykład prokurator generalną stanu Nowy Jork Letitię James, która wniosła przeciwko Trumpowi pozew cywilny za kłamstwa dotyczące jego majątku w celu uzyskania korzystnych kredytów bankowych. Sprawa ta zakończyła się w zeszłym roku wyrokiem skazującym Trumpa i karą 355 milionów dolarów. Prezydent USA się odwołuje.
Na początku tego lata Pulte zwrócił się do Departamentu Sprawiedliwości o zbadanie domniemanego oszustwa hipotecznego popełnionego przez demokratycznego senatora Adama Schiffa, który kierował procesem impeachmentu Trumpa w Izbie Reprezentantów w 2019 roku. Zarówno James, jak i Schiff - zaprzeczają oskarżeniom - podała Agencja Reutera.
Źródło: Reuters
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/YURI GRIPAS / POOL