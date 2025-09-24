Deszcze w Brazylii uderzyły w ceny kawy

Kawa tanieje - cena arabiki osiągnęła najniższy poziom od miesiąca. Deszcze w Brazylii łagodzą suszę i powodują spadek cen kawy - podał portal indeksu Nasdaq.

Brazylijska agencja Somar Meteorologia poinformowała o opadach deszczu w stanie Minas Gerais we wtorek i zapowiedziała, że w dalszej części tygodnia spodziewane są kolejne opady.

Do spadku cen kawy przyczynił się też fakt, że prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że spotka się z prezydentem Brazylii Lulą da Silvą. To dało nadzieję na postępy w sprawie umowy handlowej i mniejsze cła na import kawy z Brazylii.

Zawirowania cen kawy

Wcześniej ceny kawy rosły z powodu suszy w Brazylii. W największym regionie uprawy kawy arabica w Brazylii - Minas Gerais - od 14 do 20 września spadło 10,5 mm deszczu, czyli 73 proc. średniej historycznej. Wrzesień jest kluczowym okresem dla kwitnących brazylijskich drzew kawowych.

Natomiast jeśli chodzi o spadki cen kawy robusta, to są one ograniczone. W tym przypadku obawy wynikają z prognozy ulewnych deszczy w Wietnamie, co może zaszkodzić owocom, które wchodzą w ostatnią fazę rozwoju przed zbiorami. Wietnam jest największym producentem kawy robusta na świecie.

Zapasy kawy i cła

Z kolei cła w wysokości 50 proc. nałożone przez USA na brazylijskie produkty doprowadziły do gwałtownego spadku zapasów kawy, co powodowało wzrost cen.

Do tego zapasy arabiki spadły w poniedziałek do najniższego poziomu od 17 miesięcy, a kawy robusta - do najniższego poziomu od prawie dwóch miesięcy.

Amerykańscy nabywcy rezygnują z kontraktów na zakup brazylijskich ziaren kawy z powodu 50-procentowych ceł nałożonych na import z Brazylii. To powoduje zmniejszenie podaży w USA, ponieważ około jedna trzecia niepalonej kawy w USA pochodzi z Brazylii.

Autorka/Autor:/kris

Źródło: tvn24.pl