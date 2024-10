Pat w Boeingu. Związkowcy odrzucają podwyżkę, firma zrywa rozmowy

Pat w Boeingu trwa blisko 30 dni

Stanowisko związków zawodowych

Wstępne porozumienie z września

Wieloletnie problemy Boeinga i działania naprawcze

Problemy Boeinga spowodowały w ciągu ostatnich pięciu lat straty operacyjne w wysokości 33,3 miliarda dolarów, co zmusiło firmę do zwiększenia zadłużenia. Grozi jej obniżenie ratingu długu do statusu obligacji śmieciowych, lecz liderzy związkowi upierają się, że związek nadal może mieć coś do powiedzenia w trakcie rozmów.