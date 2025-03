"Głupie posunięcie" kontra "gubernator Kanady"

Stany Zjednoczone wypowiedziały wojnę handlową – tak premier Justin Trudeau skomentował we wtorek wprowadzenie przez USA ceł na produkty importowane z Kanady. Ocenił to jako "głupie posunięcie" i poinformował, że Kanada odpowie własnymi taryfami na produkty z USA. Na tę zapowiedź zareagował w mediach społecznościowych Donald Trump.

- A więc dziś (we wtorek - red.) Stany Zjednoczone rozpoczęły wojnę handlową przeciw Kanadzie , swojemu najbliższemu partnerowi, sojusznikowi i przyjacielowi. W tym samym czasie mówią o pozytywnej współpracy z Rosją , prowadząc politykę appeasementu (ustępstw - red.) wobec Władimira Putina , kłamliwego i morderczego dyktatora. Proszę z tego wyciągnąć wnioski - mówił Trudeau.

Kanada odpowiada cłami

Podkreślił, że Kanadyjczycy są rozsądni i uprzejmi, ale się nie wycofają ze swojego stanowiska. Amerykańskie cła zostaną zaskarżone do Światowej Organizacji Handlu.

Kanada wprowadza 25-procentowe cła na amerykański eksport o łącznej wartości 155 mld dolarów kanadyjskich. W pierwszej kolejności to cła na towary o wartości 30 mld dolarów kanadyjskich, a po 21 dniach – cła na towary o wartości 125 mld dolarów kanadyjskich.

Trudeau poinformował, że we wtorek razem z premierami kanadyjskich prowincji i terytoriów będzie omawiał dalsze możliwe działania, i zaznaczył, że rządy prowincji i terytoriów mogą na własną rękę wprowadzać dodatkowe pozataryfowe działania. Dodał, że celem Kanady jest doprowadzenie do zniesienia amerykańskich ceł.

Zwracając się do Kanadyjczyków, Trudeau podkreślił natomiast, że "będzie ciężko", ale rząd federalny i rządy prowincji "zrobią wszystko", by pomóc Kanadyjczykom. - Będziemy bronić kanadyjskich miejsc pracy - dodał. - Ten kraj wart jest tego, by o niego walczyć - podkreślił premier Kanady.