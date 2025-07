Ciemne chmury nad branżą. "Ostatni dzwonek"

To już trzeci plan sektorowy zaprezentowany przez Komisję, po planach dla sektora stali i motoryzacji. - To trzy strategiczne branże, które wymagają natychmiastowej reakcji. To ostatni dzwonek, by je uratować. Jeśli nie podejmiemy działań teraz, w najbliższych miesiącach może dojść do kolejnych zamknięć - ostrzegł Sejourne.