Oferują 500 dolarów. Pierwszy taki program

BBC zwraca uwagę, że wskaźnik urodzeń w Chinach spada, nawet po tym, jak rządząca Partia Komunistyczna zniosła kontrowersyjną politykę jednego dziecka prawie dekadę temu. Modele demograficzne ONZ przewidują, że do 2100 roku liczba ludności w Państwie środka może spaść z obecnych 1,4 miliarda do 800 milionów.

Kryzys demograficzny w Chinach

W kilku prowincjach Chin przeprowadzono pilotażowe wypłaty świadczeń, aby zachęcić ludzi do posiadania większej liczby dzieci w obliczu zbliżającego się kryzysu demograficznego, który dotyka drugą co do wielkości gospodarkę świata.