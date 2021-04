Kolejka statków rozładowuje się powoli. "Straty, jeśli Bóg pozwoli, sięgną miliarda dolarów"

Japoński właściciel kontenerowca Ever Given oświadczył, że do tej pory nie otrzymał żadnych roszczeń ani pozwów sądowych w związku z blokadą Kanału Sueskiego.

Zamknięcie kluczowego szlaku handlowego

Przywrócona żegluga

Na Kanale Sueskim przywrócona została w poniedziałek żegluga w obie strony. Wcześniej z mielizny sprowadzony został kontenerowiec Ever Given, który od blisko tygodnia blokował ten morski szlak.

Przewożący towary na trasie Azja-Europa kontenerowiec Ever Given, pływający pod panamską banderą i będący własnością japońskiej firmy Shoei Kisen, we wtorek tydzień temu obrócił się bokiem i osiadł na mieliźnie w jednopasmowym odcinku Kanału Sueskiego, ok. 6 km od jego południowego wejścia, w pobliżu Suezu.