Ronald Reagan o cłach

- Gdy ktoś mówi: nałóżmy cła na import zagraniczny, wygląda to tak, jakby postępował patriotycznie, chroniąc amerykańskie produkty i miejsca pracy. I czasami działa to przez krótki czas - mówił Reagan. Ostrzegł jednak, że protekcjonizm prowadzi w dłuższym okresie do mniejszej wydajności i konkurencyjności rodzimych firm, a potem do "czegoś jeszcze gorszego".