Kiedyś krytykował Trumpa, teraz przekaże mu milion dolarów

Amazon przekaże 1 milion dolarów na fundusz inauguracyjny prezydenta elekta Donalda Trumpa, a firma wyemituje to wydarzenie w swoim serwisie streamingowym - powiedział w czwartek rzecznik spółki. Jak zauważa amerykańska agencja Associated Press, to już kolejny koncern, który stara się w ten sposób zyskać przychylność prezydenta-elekta. Wcześniej na taki krok zdecydowała się Meta.

Nie tak dawno temu byli skłóceni

Relacje Trumpa i Bezosa nie zawsze jednak układały się tak dobrze. "Byli skłóceni. Podczas swojej pierwszej kadencji Trump oskarżał należący do miliardera dziennik 'The Washington Post' o stronniczość" - opisuje AP.

Zmiana kursu

W ostatnim czasie Bezos przybrał jednak bardziej pojednawczy ton. W zeszłym tygodniu podczas konferencji DealBook Summit stwierdził, że jego przewidywania co do przyszłej kadencji Trumpa są "optymistyczne" . Jednocześnie wyraził swoje poparcie dla niektórych propozycji Trumpa dotyczących gospodarki.

Meta także przekaże darowiznę

Sprawę opisywał m. in "New York Times". Według dziennika relacje między Metą, do której należą Facebook, Instagram i WhatsApp, a Trumpem były wcześniej napięte. Dziennik przypomniał, że firma zablokowała Trumpa na swoich platformach, kiedy jego zwolennicy dokonali szturmu na Kapitol 6 stycznia 2021 r. Jego konta zostały później odblokowane. Prezydent elekt wyrażał się krytycznie o Zuckerbergu, twierdząc, że powinien on trafić do więzienia za "spiskowanie przeciwko niemu" przed wyborami prezydenckimi w 2020 r.