Fałszowali etykiety w sklepach. Produkty znikają ze sprzedaży

Japońska sieć sklepów Ministop zawiesiła sprzedaż ryżowych kulek onigiri oraz innych dań gotowych. Pracownicy mieli fałszować daty przydatności produktów do spożycia. 1600 sklepów w całym kraju musiało zmienić asortyment.

Pracownicy części sklepów opóźniali naklejanie etykiet nawet o dwie godziny od momentu przygotowania potraw, co sztucznie wydłużało ich świeżość. W innych przypadkach dochodziło do relabelingu – zmiany dat już po wystawieniu produktów na sprzedaż.

Nieprawidłowości wykryto w 23 punktach w całym kraju, w tym w największych aglomeracjach: Tokio, Kioto i Osace. Japońska sieć sklepów typu convenience zawiesiła sprzedaż kulek ryżowych oraz innych produktów delikatesowych w 1600 sklepach po tym, jak wykryto, że personel fałszował ich daty ważności.

Sprzedaż wstrzymana. Trwa kontrola

Ministop wstrzymał sprzedaż onigiri w większości sklepów już 9 sierpnia. W poniedziałek firma rozszerzyła decyzję na inne dania gotowe i ogłosiła "pilne dochodzenie" w sprawie skali procederu.

"Serdecznie przepraszamy za poważne niedogodności, jakie dotknęły naszych klientów" - czytamy w oświadczeniu firmy.

Jak dotąd nie zgłoszono żadnych przypadków zatrucia pokarmowego ani innych problemów zdrowotnych.

Onigiri - symbol japońskich sklepów typu konbini

Sklepy convenience, znane w Japonii jako konbini, są nieodłącznym elementem miejskiego krajobrazu. Codziennie odwiedzają je tysiące osób, szukając szybkiego, niedrogiego i pożywnego posiłku, a także robiąc drobne zakupy czy załatwiając sprawy bankowe.

Wśród najchętniej wybieranych produktów króluje onigiri - ryżowa kulka owinięta w nori, nadziewana tuńczykiem, ikrą dorsza lub innymi dodatkami. To idealna przekąska dla zabieganych - poręczna, sycąca i gotowa do spożycia od razu po zakupie.

Ministop prowadzi ponad 1800 sklepów w całej Japonii.

Autorka/Autor:mp

Źródło: BBC