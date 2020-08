Sześć godzin w pracy zamiast ośmiu. Żeby "lepiej się pracowało i żyło"

Premier Finlandii Sanna Marin zaproponowała, by skrócić czas pracy z ośmiu do sześciu godzin dziennie. Jej zdaniem dzięki temu może wzrosnąć produktywność pracowników - informuje agencja Reutera.

Krótsza praca = większa produktywność

- Musimy stworzyć jasną wizję i określić potrzebne kroki do tego, by Finlandia przeszła do krótszego czasu pracy, a fińskim pracownikom lepiej się pracowało i żyło - mówiła Marin podczas poniedziałkowej konwencji, na której ponownie została wybrana przewodniczącą partii.

W wyniku pandemii w Finlandii rośnie bezrobocie. Zdaniem 34-letniej premier krótszy dzień pracy mógłby przyczynić się do wzrostu produktywności i nie byłby w sprzeczności z rządowymi celami, które zakładają silne finanse publiczne oraz zwiększenie zatrudnienia w Finlandii z 73,7 proc. do 75 proc. - pisze Reuters.

34-latka jest jedną z najmłodszych liderek państw. Do tej pory przyczyniła się do tego, że fiński rząd podjął decyzję o podwyższeniu pensji oraz wycofał kilka decyzji poprzednich władz, które dotyczyły cięć budżetowych - informuje agencja Reutera.

Pomysł niemiecki

Tydzień temu niemiecki minister pracy Hubertus Heil stwierdził, że możliwe jest wprowadzenie krótszego czasu pracy po to, by ograniczyć bezrobocie. W Niemczech trwa dyskusja nad skróceniem tygodnia roboczego do czterech dni, co miałoby pomóc w przezwyciężeniu społecznych skutków kryzysu.