Zwolnienia grupowe w kolejowym gigancie. "Trudna sytuacja finansowa"

18 września 2025, 16:18
Źródło:
PAP
PKP Cargo planuje przeprowadzić zwolnienia grupowe, które obejmą do 500 pracowników. Spółka poinformowała w czwartek, że zgodę na ten krok wyrazili zarząd, rada nadzorcza oraz zarządczyni masy sanacyjnej. Proces wypowiadania umów ma zakończyć się do końca września.

"Zarząd, Rada Nadzorcza Spółki oraz Zarządczyni Masy Sanacyjnej PKP Cargo w restrukturyzacji podjęli Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie zwolnień grupowych zaplanowanych na 2025 rok" - podała spółka w czwartkowym komunikacie.

Jak dodała "proces ten jest spowodowany utrzymującą się trudną sytuacją finansową Spółki oraz spadkiem przewozów, który oznacza mniejsze zapotrzebowanie na pracę".

Do 500 osób straci pracę w PKP Cargo

Z komunikatu wynika, że w tym roku zwolnienia obejmą do 500 pracowników. Spółka podkreśliła, że to liczba niższa od początkowo planowanej, która wynosiła 1041 osób.

"Zmniejszenie liczby pracowników objętych zwolnieniami grupowymi wynika z ustaleń podczas wcześniejszych konsultacji ze związkami zawodowymi, jak również z uwzględnienia odejść pracowników w okresie od ogłoszenia przez Zarząd zamiaru przeprowadzenia zwolnień grupowych jak i planowanych w najbliższych miesiącach. Proces wypowiadania umów o pracę ma być sfinalizowany do końca września 2025 roku, ze skutkiem na koniec października 2025 roku" – czytamy w komunikacie.

PKP Cargo podało, że tegoroczne zwolnienia grupowe będą realizacją "założeń Planu Restrukturyzacyjnego, który ma na celu ustabilizowanie płynności finansowej spółki, spłatę zobowiązań i zwiększenie efektywności operacyjnej".

W komunikacie wyjaśniono, że alternatywą dla zwolnień było "zakończenie z dniem 31 października 2025 roku obowiązywania Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy", co przyniosłoby podobne oszczędności jak zwolnienia grupowe.

Zapowiedź wsparcia dla pracowników

"Spółka planuje, iż wraz z procesem związanym z wypowiadaniem umów o pracę, wdrożone zostaną instrumenty wsparcia dla pracowników w znalezieniu nowego zatrudnienia, tj. m.in. szkolenia, wsparcie w opracowaniu CV i przygotowaniu do procesów rekrutacyjnych czy ułatwienie znalezienia pracy na bazie współpracy partnerskiej PKP Cargo S.A. w restrukturyzacji ze spółkami z branży kolejowej” – napisano.

Przypomniano w nim, że taki model został przyjęty w trakcie zwolnień przeprowadzonych w roku 2024. Pozwoliło to blisko 500 zwolnionym wówczas pracownikom znaleźć nowego pracodawcę.

Co z dalszymi zwolnieniami w 2026 roku

"PKP Cargo S.A. w restrukturyzacji zaznacza, że w tym momencie zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych w roku 2026 nie został potwierdzony. Będzie on wymagał ponownej weryfikacji poziomu realizowanej jak i planowanej pracy przewozowej oraz sytuacji finansowej Spółki po roku obrotowym 2025" – wyjaśnia firma.

PKP Cargo jest spółką akcyjną notowaną na GPW. Największym akcjonariuszem jest PKP SA z 33,01-proc. udziałem w kapitale; fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE SA mają 12,08 proc., a pozostali akcjonariusze - 54,91 proc.

Za 2024 r. spółka odnotowała 2,41 mld zł straty netto.

