Związkowcy pocztowi zapowiadają referendum strajkowe

W środę prezes Poczty Polskiej Sebastian Mikosz podczas konferencji prasowej poświęconej planowi transformacji spółki poinformował o wprowadzeniu programu dobrowolnych odejść, który obejmie ponad 9 tys. osób, czyli 15 proc. załogi oraz o wypowiedzeniu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, jako "zupełnie niedostosowanego do dzisiejszych realiów" ani do "potrzeby elastyczności i nowoczesności w sposobie zarządzania kadrami".

"Wypowiedzenie ZUZP może pogorszyć sytuację wielu pracowników"

W oświadczeniu skierowanym do pracowników związkowcy ostrzegają, że po tej dacie warunki zatrudnienia i płacy będą ustalane na podstawie indywidualnych umów oraz kodeksu pracy, "co może oznaczać pogorszenie sytuacji wielu pracowników".

W apelu skierowanym do pracowników związek zachęcił do solidarności i wsparcia działań protestacyjnych, które będą organizowane "w najbliższym czasie". "Tylko wspólnie możemy obronić nasze uprawnienia" – zaznaczył związek, wzywając pocztowców do wstępowania do organizacji pracowniczej.