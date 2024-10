ZUS przypomina o dodatkowym zasiłku

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu rodzicowi, który musiał wziąć wolne w pracy, żeby zająć się dzieckiem do ósmego roku życia, jeśli placówka, do której uczęszcza maluch, została zamknięta z powodu powodzi. Dzieckiem nie może opiekować się niania lub dzienny opiekun.

Dodatkowy zasiłek otrzyma również rodzic na opiekę nad dzieckiem do 18 lat, które ma orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dzieckiem do 16 lat z orzeczeniem o niepełnosprawności, dzieckiem do 24 lat z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Świadczenie przysługuje także opiekunowi dorosłej osoby z niepełnosprawnością w razie zamknięcia placówki, do której taka osoba uczęszcza. Dotyczy to także osób zagrożonych niedostosowaniem społecznym.