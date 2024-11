Zasiłek pogrzebowy od 13 lat bez zmian. Co z wyborczą obietnicą?

Jak ceny pogrzebu zmieniły się w ciągu 13 lat? - Oczywiście ceny rosną, bo inflacja idzie i tutaj ceny same muszą rosnąć. Tak samo rosną branże usług cmentarno-pogrzebowych - mówi Krzysztof Wolicki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego.

- W realiach polskich na pewno mamy do czynienia z sytuacją, w której zasiłek pogrzebowy nie pokrywa kosztów pogrzebu - podkreśla Piotr Szlingiert z Zakładu Pogrzebowy Universum w Poznaniu.

Zasiłek pogrzebowy bez zmian od 13 lat

- Zasiłek pogrzebowy przysługuje po śmierci osoby, która była ubezpieczona, objęta systemem ubezpieczeń społecznych. To rozwiązanie, z którego mogą skorzystać, co do zasady, bliskie osobie zmarłej - tłumaczy Wojciech Dąbrówka z ZUS.