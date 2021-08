Długi Polaków. Na później odkładamy rachunki za telewizję, telefon i internet

Opóźnienie niektórych płatności

Na pierwszym miejscu znalazł się abonament za telewizję kablową (32 proc.), a następnie rachunek za telefon i internet (24 proc.). Podobny odsetek (23 proc.) respondentów wskazało na uregulowanie kary za jazdę bez biletu lub mandaty. Na czwartej pozycji znalazły się rachunki za media takie jak woda, prąd czy gaz, które to odłożyłby na później co piąty badany.

Badanie wykazało, że na piątej pozycji znalazły się opłaty za czynsz, które - jak zwraca uwagę BIG InfoMonitor - jeszcze przed wybuchem pandemii, w podobnym badaniu, znajdowały się na pierwszym miejscu w rankingu płatności opóźnianych. Odsetek Polaków deklarujących niepłacenie czynszu spadł z 21 proc. (listopad 2018) do 17 proc. w tegorocznym badaniu.

Inaczej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o regulowanie kredytów. Badanie wykazało, że Polacy rzadziej odkładają opłacenie rat pożyczek, kredytów bankowych i kredytów ratalnych. Na taki ruch decyduje się od 7 do 11 proc. ankietowanych.

Długi Polaków - średnie kwoty zaległości

Według danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy informacji kredytowych BIK średnia kwota zaległego zobowiązania przypadająca na osobę wyniosła na koniec czerwca 28 677 zł. Zwrócono uwagę, że zdecydowanie wyższe średnie zaległości mają osoby z trudnościami w spłacie samych kredytów, obecnie jest to 30 690 zł na osobę. Przeciętny dług wynikający wyłącznie z rachunków czy długów windykowanych wynosi natomiast 19 590 zł.

"Patrząc na liczbę dłużników, potwierdza się deklarowany w badaniu priorytet nadawany spłacie kredytów. Przeważają bowiem dłużnicy niepłacący codziennych rachunków i zobowiązań takich jak alimenty, faktura za telefon, czy kary za jazdę bez ważnego biletu. W Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor jest ich już 2 209 306, podczas gdy niesolidnych dłużników z ratami kredytowymi opóźnianymi o co najmniej 30 dni na kwotę min. 200 zł, widocznymi w BIK – 1 150 889. Wyższa jest też suma długów pozakredytowych, prawie 43,3 mld zł niż kredytowych, ponad 35,3 mld zł" - poinformowano.

Jak wyjaśniono, na zaległości pozakredytowe składają się przede wszystkim niepłacone w terminie rachunki za telefon i Internet, telewizję kablową, czynsze, media, ubezpieczenia, zaległości windykowane, czy koszty sądowe oraz alimenty. Polacy najczęściej trafiają do bazy dłużników z powodu zaległości alimentacyjnych i telekomunikacyjnych.

Zadłużenie Polaków - najwyższe zaległości związane z alimentami

BIG InfoMonitor dodał, że spośród wymienionych przez badanych opóźnianych płatności pozakredytowych najwyższe średnie zadłużenie na osobę związane jest z alimentami – 41 464 zł. Na drugiej pozycji uplasowały się rachunki za telefon i Internet, gdzie średnia zaległość na osobę wynosi 3 458 zł. Z kolei na trzeciej - rachunki za telewizję kablową i satelitarną, gdzie średnio na osobę przypada 1 724 zł do spłaty. Przypomniano, że to te właśnie zobowiązania są w badaniu wymieniane jako pierwsze do ewentualnego odłożenia na później.