Najmłodsze lotnisko w Polsce z nowym połączeniem

Od czerwca z lotniska w Radomiu będzie można polecieć do Barcelony. Połączenie będzie realizowane przez PLL LOT. Rejsy będą odbywać się raz w tygodniu.

Polskie Linie Lotnicze LOT uruchomiły sprzedaż bezpośrednich rejsów z Lotniska Warszawa-Radom do Barcelony. Połączenie dostępne będzie w letniej siatce przewoźnika, z pierwszym rejsem zaplanowanym na 14 czerwca 2025 r. - poinformowały PLL LOT w komunikacie.

Lotnisko Warszawa-Radom planuje w 2025 roku obsłużenie ponad 120 tysięcy pasażerów. Polskie Porty Lotnicze (PPL) zakładają, że oferta lotów z tego portu będzie się rozwijać, choć nie w tak szybkim tempie, jak to ogłaszał poprzedni zarząd firmy.

W maju w siatce połączeń mają pojawić się rejsy czarterowe do Sharm el-Sheikh i Hurghady w Egipcie. W sezonie letnim ponownie wystartują także rejsy do Antalyi w Turcji, Tirany w Albanii i Prewezy w Grecji. PPL spodziewa się również powrotu lotów regularnych do Larnaki, realizowanych przez Wizz Air.