Kumulacja w Eurojackpot rośnie

PKP Cargo szacuje, że w pierwszej połowie tego roku zanotowało 453,1 mln złotych straty netto - poinformowała spółka we wtorkowym komunikacie giełdowym. PKP Cargo jest w trakcie procesu zwolnień grupowych, które ruszyły 14 sierpnia i mają potrwać do końca października. Ze spółki ma odejść do 30 procent zatrudnionych, czyli do 4142 pracowników.