1,3 miliona złotych na kampanię

Szef KPRM poinformował, że po objęciu przez Szczuckiego funkcji w RCL pojawiła się nowa komórka, która w praktyce została stworzona tylko po to, żeby promować Szczuckiego w wyborach. Powiedział, że przez kilkanaście miesięcy pracownicy tej komórki zarobili blisko 900 tys. zł.

Dwie umowy na usługi detektywistyczne

Odniósł się też do sprawy Obajtka. Według prokuratury Orlen za jego prezesury zawarł dwie umowy na usługi detektywistyczne . Z raportów firmy detektywistycznej wynika, że usługi te służyły gromadzeniu informacji na temat polityków ówczesnej opozycji.

Grabiec wyjaśnił, że inwigilowany w ten sposób za pieniądze Orlenu był on sam, a także Marcin Kierwiński i Robert Kropiwnicki. Celem - jego zdaniem - było znalezienie materiałów, które miałby ich zdyskredytować.

- To jest bardzo smutne, bo to dowodzi, jak nisko upadła jakość klasy politycznej i do jakiej aktywności gotowi byli się posunąć ludzie, którzy byli wówczas u władzy, żeby te władzę utrzymać - podsumował Grabiec.