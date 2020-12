Zakupy w Wigilię. Co z godzinami dla seniorów?

To ostatni dzwonek na świąteczne sprawunki. Do której będzie można zrobić zakupy w Wigilię? Czy będą obowiązywać godziny dla seniorów? Wyjaśniamy.

24 grudnia - w Wigilię Bożego Narodzenia - nie będą obowiązywać tak zwane godziny dla seniorów - tak wynika z rozporządzenia z 26 listopada. Przywraca ono od 28 listopada możliwości funkcjonowania sklepów i usług w galeriach i parkach handlowych w ścisłym reżimie sanitarnym, z wyłączeniem działalności polegającej na prowadzeniu sal zabaw. Ograniczenia mają obowiązywać od soboty 28 listopada do dnia 27 grudnia 2020 roku.

"Z uwagi na zwyczajowo skrócony czas pracy w dniu 24 grudnia 2020 r. proponuje się rezygnację z tego obostrzenia w tym dniu" - zaznaczono w uzasadnieniu do rozporządzenia.

Ponadto, jeśli chodzi o Wigilię, to zgodnie z przepisami sklepy mogą być otwarte tylko do godziny 14.00. Wiele sieci będzie jednak zamykało swoje placówki trochę wcześniej.

Do której będą czynne sklepy - zapowiedzi sieci

O godzinach otwarcia w okresie świątecznym już wcześniej poinformowały sieci handlowe . Niektóre zdecydowały, że będą dłużej czynne 23 grudnia. Większość z nich będzie otwarta w Wigilię, ale do godziny 13.00.

Sklepy sieci Biedronka 23 grudnia mają być czynne aż do godz. 23.00, a 24 grudnia - w Wigilię Bożego Narodzenia - do godz. 13:00.

"Informujemy, że w Wigilię, 24.12, nasze sklepy będą otwarte do godz. 13:00" - podał Lidl.

Placówki sieci Carrefour, Auchan, Tesco i Kaufland też mają być 24 grudnia otwarte do 13.00. W zależności od konkretnej lokalizacji, placówki sieci Rossman będą otwarte do 13.00 lub 13.30. Do 13:30 będą czynne sklepy sieci Dino.