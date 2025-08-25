Prezydenckie weta tną na oślep! Karol Nawrocki wyłącza swoją decyzją internet Ukrainie, bo de facto to oznacza jego decyzja dotycząca ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - napisał na portalu X wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski we wpisie na portalu X skrytykował decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

"To koniec internetu Starlink, który Polska dostarcza toczącej wojnę Ukrainie. To również koniec wsparcia dla przechowywania danych administracji ukraińskiej w bezpiecznym miejscu" - napisał szef MC.

"Prezent dla wojsk Putina"

Gawkowski stwierdził, że odcięcie Ukrainy od internetu jest "prezentem dla wojsk Putina".

"Panie Prezydencie - musi Pan przestać na ślepo wyprowadzać ciosy w kierunku rządu w imię politycznej walki. Krzywdzi Pan ludzi, którzy walczą o swoją niepodległość i jednocześnie pomaga Rosji" - napisał.

"Jedni powiedzą Wstyd, inni Zdrada sąsiada!" - podsumował.

Rozwiń

Starlinki dla Ukrainy

Między 2022 a 2024 rokiem Polska przeznaczyła niemal 323 miliony złotych na terminale Starlink i ich abonament dla Ukrainy - informował w marcu resort cyfryzacji. Dodał, że w 2025 roku koszt abonamentu ma wynieść ponad 77 milionów złotych.

Podkreślano, że dzięki udostępnianiu terminali stworzone są "odpowiednie warunki dla zapewnienia łączności na terytorium Ukrainy". Zwrócono uwagę, że pozwala to na świadczenie usług komunikacji elektronicznej obywatelom tego kraju przebywającym zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce, w związku z działaniami wojennymi.

"Wszystkie wydatki były poniesione z Funduszu Pomocy, utworzonego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa" - podkreślił resort.

Ministerstwo przekazało wówczas, że na mocy ustawy wsparcie w zakresie zapewnienia łączności za pośrednictwem terminali Starlink jest udzielane do 30 września 2025 r.

Starlink w rękach Elona Muska

Operatorem konstelacji Starlink jest firma Starlink Services LLC, która w całości jest własnością SpaceX, spółki miliardera Elona Muska. Według danych, jakie SpaceX udostępnił pod koniec lutego na swojej stronie internetowej, na orbitę wyniesiono w sumie 7946 satelitów. Z tego 6751 jest aktywnych.

Na początku marca Musk napisał na portalu X, którego także jest właścicielem, że jeżeli wyłączy system Starlink, to cały front na Ukrainie upadnie. W odpowiedzi minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podał, że Starlinki dla Ukrainy finansuje polskie Ministerstwo Cyfryzacji kwotą około 50 milionów dolarów rocznie. Musk odpisał, że to mała część kosztów.

Autorka/Autor:BC/dap

Źródło: PAP, tvn24.pl