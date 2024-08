"Komunikacyjny kręgosłup Warmii i Mazur" z nowym odcinkiem

Oddano do użytku 13 kilometrów drogi ekspresowej S16 Borki Wielkie-Mrągowo oraz 3 kilometry jednojezdniowej obwodnicy Mrągowa - poinformowało we wtorek Ministerstwo Infrastruktury. Inwestycja kosztowała ponad 625 milionów złotych.

Nowy odcinek

"Droga ekspresowa S16 ma szansę stać się kręgosłupem dla rozwoju zarówno gospodarczego, ale również turystycznego północno-wschodniej Polski. Jest już podpisana umowa na kolejny etap z Barczewa do Biskupca, a niebawem będziemy podpisywać umowę na realizację odcinka z Barczewa do Olsztyna. Będziemy robić wszystko, aby budowa S16 postępowała sprawnie" - powiedział cytowany w komunikacie resortu wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.

Oddany do ruchu odcinek S16 jest przedłużeniem dwujezdniowej trasy pomiędzy Biskupcem, a Borkami Wielkimi, którą Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad udostępniła kierowcom w 2014 r. Nowy fragment S16 przebiega przez Borki Wielkie, Sorkwity, Nowe Bagienice, Bagienice, Marcinkowo, a następnie omija Mrągowo od strony południowo-zachodniej. Oznacza to, że jadący od strony Olsztyna do Mikołajek nie będą musieli wjeżdżać do Mrągowa. Przejazd przez to miasto w sezonie turystycznym zajmował godzinę i dłużej.