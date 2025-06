We wtorek PKP Cargo poinformowało o planach sprzedaży na złom około 10 tysięcy wagonów przeznaczonych do transportu węgla. Podczas posiedzenia sejmowej podkomisji Jakub Majewski z Fundacji ProKolej mówił, że ponad połowa tych węglarek ma zaledwie kilkanaście lat. PKP Cargo wydało oficjalne oświadczenie w tej sprawie.

- Wystąpiliśmy do sądu o zgodę na sprzedaż 10 360 wagonów. (...) Warunkiem uczestnictwa w przetargu na te wagony jest dokonanie przedpłaty na 100 procent wartości tych wagonów i drugi, że te wagony zostaną przeznaczone wyłącznie na złom - powiedział we wtorek wiceprezes PKP Cargo Paweł Miłek.

Posiedzenie sejmowej podkomisji

- Przetarg jest napisany tak, że jest to przetarg na tabor bez możliwości wykorzystania go, określony jako odpady ze ścieżką przymusowej likwidacji. (...) I zabronione jest również odsprzedaż wszelkich części i podzespołów. Rozumiem, że jest to działanie antykonkurencyjne i należałoby się temu przyjrzeć za pośrednictwem UOKiK-u - powiedział Majewski.

- Są tam platformy podczołgowe, co mówiąc szczerze w obecnej sytuacji geopolitycznej mocno nas martwi, bo są tam wagony do przewozu stali, są tam wagony samowładowcze do przewozu kruszyw, są tam wagony do przewozu transformatorów, więc to nie jest tak, że to jest sprzęt całkowicie zbędny - mówił Majewski.