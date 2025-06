Powiało optymizmem. Najniższy wzrost w tym roku

Czynniki stabilizujące ceny

"W naszych systemach już teraz widzimy, że niektóre sieci testują intensywniejsze promocje masła marek własnych, co może sygnalizować zbliżającą się korektę rynku. Jednak to, czy spadki okażą się trwałe, zależeć będzie również od sytuacji kosztowej w sektorze mleczarskim oraz ewentualnych decyzji dużych producentów co do polityki cenowej w drugiej połowie roku" - uważa cytowana w raporcie współautorka analizy z Hiper-Com Poland Julita Pryzmont.