Więcej spraw urzędowych mamy załatwić zdalnie. Rząd przyjął projekt

Rząd przyjął we wtorek projekt noweli ustawy między innymi o dowodach osobistych. Nowe przepisy mają umożliwić obywatelom załatwienie podstawowych spraw urzędowych zdalnie, przy pomocy prostych, intuicyjnych usług elektronicznych. Teraz projekt trafi do prac w Sejmie.

Projekt zawiera podstawy prawne do stworzenia usług elektronicznych dostępnych po uwierzytelnieniu obywatela w systemie teleinformatycznym. "Usługi zostaną zaimplementowane w witrynie gov.pl. Do skorzystania z usług potrzebne będzie posiadanie np. profilu zaufanego lub profilu osobistego (wydawanego z dowodem osobistym)" - czytamy.

Jak zwrócono uwagę, ostatnie kilka lat to przełomowe zmiany w zakresie usług cyfrowych. "Zainteresowanie e-usługami jest rekordowe – tylko w 2020 roku ponad 4 mln osób założyło profil zaufany, dzięki któremu można potwierdzić swoją tożsamość w internecie. Obecnie z profilu zaufanego korzysta ponad 11 mln Polaków" - wskazało CIR.

Nowe usługi

Jedna ze zmian zakłada ułatwienia w tzw. e-meldunku, czyli możliwości zameldowania się przez internet. "Obecnie właściciele nieruchomości meldując się przez internet do elektronicznego wniosku muszą dołączać elektroniczną wersję (lub skan) np. odpisu z księgi wieczystej albo wyciągu z działów I i II księgi wieczystej. Dzięki nowym przepisom nasza e-usługa zostanie zintegrowana z systemem ksiąg wieczystych" - czytamy w komunikacie zamieszczonym na rządowych stronach.

Łatwiej i szybciej będzie także można pobrać zaświadczenie o stanie cywilnym. "Taki dokument przydaje się w trakcie załatwiania wielu spraw, np. podatkowych, ubezpieczeniowych, socjalnych lub takich, które są potrzebne do uzyskania kredytu. Za granicą takiego zaświadczenia mogą wymagać m.in. pracodawca lub instytucja socjalna" - wskazali przedstawiciele rządu.

"Możliwość realizacji podstawowych spraw urzędowych zdalnie"

Zdaniem autorów projektu, "mając na względzie wprowadzone na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ograniczenia związane z epidemią wirusa SARS-COV-2 oraz uwzględniając konieczność minimalizowania kontaktu z innymi osobami oraz zachowywania dystansu społecznego, niezwykle ważne jest, by obywatele dysponowali możliwością realizacji podstawowych spraw urzędowych zdalnie, przy pomocy prostych, intuicyjnych i dedykowanych konkretnym czynnościom usług elektronicznych".

Jak wskazano, realizacja części spraw nie wymaga, by były one prowadzone wyłącznie w formie papierowej i z powodzeniem można przenieść je do elektronicznych kanałów komunikacji oraz systemów elektronicznego obiegu dokumentów.