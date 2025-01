Sieć wycofuje się z Polski. Jest data

Sieć sklepów z kosmetykami The Body Shop kończy działalność na polskim rynku - poinformowała firma w komunikacie. Do wycofania się z Polski ma dojść jeszcze w lutym tego roku.

Zapytaliśmy The Body Shop o pracowników zatrudnionych w Polsce. Do momentu publikacji nie uzyskaliśmy jednak odpowiedzi.

"To był zaszczyt dzielić się z Wami kosmetykami pełnymi dobra i naturalnych składników" - czytamy w komunikacie firmy skierowanym do klientów.

Sieć podała terminy zakończenia działalności

Jak powiadomiła firma, The Body Shop Polska kończy działalność na rynku polskim 22 lutego.

Jednak już pod koniec stycznia (26.01) sklep internetowy thebodyshop.pl oraz program lojalnościowy Love Your Body Club przestają działać.

"Wciąż możesz wykorzystać kupony za punkty uzbierane w Love Your Body Klub zarówno w sklepie internetowym, jaki i w sklepach stacjonarnych do 26.01.2025" - podała firma.

"Jeżeli posiadasz kartę podarunkową zakupioną w sklepie stacjonarnym, wciąż możesz ją zrealizować do 22.02.2025 w działających sklepach stacjonarnych" - czytamy.

The Body Shop

The Body Shop to firma kosmetyczna, sprzedająca produkty do pielęgnacji twarzy, włosów i ciała. W 1976 otwarto pierwszy sklep w sieci w Brighton w Wielkiej Brytanii.