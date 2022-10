Tauron wypowiedział część umów na dostawy gazu. "Na razie proces jest wstrzymany"

"Rzeczpospolita" podała, że spółka wypowiedziała już umowy jednej trzeciej swoich klientów gazowych. "Stanowi to niecałe 1 proc. wszystkich klientów spółki (Grupa Tauron, oprócz dystrybucji gazu, przede wszystkim jest spółką dostarczająca energię elektryczną do 5,5 mln klientów - red.). Na razie jednak proces ten jest wstrzymany i spółka nadal będzie dostarczać gaz do klientów, którzy mają ważne umowy i którzy nie otrzymali jeszcze takiego pisma. Wygasną one w 2024 r." - podała gazeta, powołując się na źródła zbliżone do spółki.