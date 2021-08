Tauron o konieczności naprawy nowego bloku energetycznego w Jaworznie. Podano termin zakończenia prac

Spółka Tauron poinformowała, że podczas bieżącego postoju bloku zdiagnozowano "konieczność naprawy istotnych elementów kotła". "Wraz z generalnym wykonawcą bloku natychmiast przystąpiliśmy do szacowania zakresu koniecznych do wykonania prac, technologii oraz przełożenia ich na konkretny harmonogram. Celem prac jest trwałe usunięcie wad w rejonie komory paleniskowej bloku, co zapewni bezawaryjną pracę bloku w perspektywie wielu lat" - powiedział, cytowany w komunikacie, Sebastian Gola, prezes spółki Nowe Jaworzno, należącej do Grupy Tauron.