System kaucyjny po nowemu. Będzie dwóch operatorów

Decyzje regulatora

"Będą to tzw. podmioty reprezentujące wskazane w ustawie o gospodarce odpadami, regulującej system kaucyjny, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2025. To mechanizm, który ma na celu zmniejszenie ilości odpadów oraz zachęcenie konsumentów do recyklingu" - podał Urząd w komunikacie. Wskazał, że wprowadzenie systemu kaucyjnego dla klientów sklepów oznacza konieczność zapłaty zwrotnej kaucji przy zakupie napojów w butelce z tworzyw sztucznych, szklanej oraz w puszce.

"Druga decyzja to zgoda na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy przez producentów piwa: C arlsberg Polska, Kompanii Piwowarskiej oraz Grupy Żywiec " - poinformował Urząd.

Konieczne jeszcze inne zezwolenie

Zapewnienia urzędu

Urząd zapewnił, że przy wydawaniu zgód na transakcje prezes UOKiK wziął pod uwagę m.in. fakt, że na rynku będą działać również inni operatorzy systemu kaucyjnego. "Koncentracja nie spowoduje również ograniczenia dostępu do rynku pozostałym producentom i importerom napojów, którzy zgodnie z ustawą, będą mogli dołączać do systemów kaucyjnych na równych zasadach" - ocenił. Dodał, że brak ryzyka ograniczenia konkurencji wynika również ze specyfiki działania systemów kaucyjnych. "Są to podmioty o charakterze non-profit, nie nastawione na zysk. Oznacza to m.in., że nie będą mogły uzyskiwać korzyści z pobieranych kaucji, nie będą miały również wpływu na wysokość kaucji, która będzie określona w przepisach" - stwierdził UOKiK.