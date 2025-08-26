Tyle wyniosła stopa bezrobocia w lipcu
26 sierpnia 2025, 10:03
wideo 2/4
Stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 5,4 proc. wobec 5,2 proc. miesiąc wcześniej - GUS.
Resort rodziny, pracy i polityki społecznej wcześniej szacował, że stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 5,4 proc.
Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w lipcu 830,8 tys. wobec 797,0 tys. miesiąc wcześniej.
Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 108,4 tys. wobec 85,3 tys. poprzednio.
Wkrótce więcej informacji.
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock
Pozostałe wiadomości