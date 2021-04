Oszuści podają się za urzędników, aby wyłudzić pieniądze. Uwaga na takie SMS-y

Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi SMS-ami wzywającymi do zapłacenia mandatu karnego. Wiadomość zawiera link do strony, która ma na celu wyłudzenie środków pieniężnych.

Jak czytamy na stronie resortu, fałszywe SMS-y, sugerują, że nadawcą jest Ministerstwo Finansów lub podległy mu podmiot. "Odbiorcy są wzywani do zapłacenia mandatu karnego, pod rygorem skierowania sprawy do sądu. W rzeczywistości to kampania phishingowa, która ma na celu wyłudzenie środków pieniężnych" - napisano.

Podano treść przykładowego fałszywego SMS: "Masz niezapłacony mandat karny … należy dokonać wpłaty do dnia... sprawa zostanie przekazana do sądu...kwota mandatu 10 zł …"

Resort ostrzega, że wiadomość zawiera link do strony, która ma na celu wyłudzenie środków pieniężnych. "Nie należy otwierać linków z takiej wiadomości ani na nią odpowiadać" - napisano.

Kolejne ostrzeżenie

W ubiegłym tygodniu przed podobnymi oszustwami ostrzegała policja. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku poinformowała, że część osób otrzymuje SMS-y z informacją o konieczności opłacenia zaległego mandatu. "To oszustwo, klikając w link z SMS można stracić wszystkie pieniądze. To próba wyłudzenia naszych danych do konta w banku" - ostrzegają policjanci.

Do komunikatu dołączono treść fałszywej wiadomości. "Masz nie oplacony mandat karny. W dniu 31.03.2021 twoj mandat zostanie przekazany do komornika z tytulu zaleglosci 10.00 PLN. Oplac teraz" - brzmi treść SMS-a (pisownia oryginalna).

Policjanci apelują, by nie otwierać linków dołączonych do wiadomości. "Szczególnie, jeśli w podejrzanym SMS-ie otrzymujemy przekierowanie do jakiejkolwiek płatności. Sygnałem ostrzegawczym jest już na samym początku język wiadomości" - zwrócono uwagę. Ponadto jak wskazano, oszuści często nie używają polskich znaków, robią błędy ortograficzne i stylistyczne. "Bądźmy ostrożni i dokładnie sprawdzajmy wszystkie dane przed wykonaniem jakichkolwiek płatności w internecie" - radzą funkcjonariusze.

Wcześniej ostrzeżenie przed wiadomościami z fałszywą informacją o mandacie ostrzegał zespół cyberbezpieczeństwa w Komisji Nadzoru Finansowego (CSIRT KNF).

Autor:mp/ToL

Źródło: PAP