Składka na ZUS w górę. Wyliczenia na podstawie rządowych założeń

Składki na ZUS a przeciętne wynagrodzenie w 2022 roku

- Rząd zaskoczył, podnosząc prognozę przeciętnego wynagrodzenia w 2022 roku do 5922 złotych, wobec wcześniej zakładanych 5836 złotych. Taka sytuacja nie zdarza się często - zazwyczaj w ostatecznym projekcie ustawy budżetowej rząd podtrzymuje założenia makroekonomiczne zawarte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa - stwierdził Kozłowski.

Dodał, że "oznacza to jeszcze większy wzrost składek niż wcześniej można było oczekiwać". - Same składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców wzrosną o 135,60 złotego, czyli 12,6 procent. Procentowo, jest to największy wzrost składek od 2009 roku, kiedy zmieniono zasady obliczania podstawy ich wymiaru - zaznaczył ekonomista.