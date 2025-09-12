Duża sieć wycofuje produkt. "Podwyższony poziom promieniowania"
Sieć Action poinformowała o wycofaniu ze sklepów 10-kilogramowych ciężarków. "Niektóre z nich mogą emitować podwyższony poziom promieniowania jonizującego. Poziom ten nie jest niebezpieczny dla zdrowia, ale regularne używanie przez dłuższy czas może jednak stanowić zagrożenie" - czytamy w komunikacie firmy.
"Podczas kontroli stwierdzono, że niektóre ciężarki firmy Via Chassé emitują podwyższony poziom promieniowania jonizującego. Poziom ten nie jest niebezpieczny dla zdrowia. Regularne używanie przez dłuższy czas może jednak stanowić zagrożenie dla zdrowia" - poinformowała firma w komunikacie, opublikowanym na swojej stronie internetowej.
Produkty są oznaczone następującymi kodami kreskowymi (kod EAN): 8714333018244, 8714333018251, 8714333018268. Numer artykułu producenta to 16018-01.
Apel do klientów
Sieć apeluje, aby natychmiast zaprzestać używania tego produktu i zwrócić go do najbliższego sklepu Action. Klienci otrzymają pełny zwrot pieniędzy. Paragon nie jest wymagany.
Produkt był sprzedawany od 28 lipca do 07 sierpnia 2025 roku.
Action to holenderska sieć dyskontów niespożywczych. Pierwszy sklep ruszył w 1993 roku w Enkhuizen w północnej Holandii. Obecnie firma posiada ponad trzy tysiące sklepów w 13 krajach.
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock