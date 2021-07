Sale zabaw, trampoliny i ścianki wspinaczkowe pod lupą Inspekcji Handlowej. Wyniki kontroli

Obiekty rekreacyjne - wyniki kontroli UOKiK

"W szczególności sprawdzano, czy nie mają one ostrych krawędzi, czy konstrukcje są stabilne, a elementy konstrukcji nie stwarzają ryzyka zakleszczenia, potknięcia lub uderzenia, a także czy urządzenia nie posiadają widocznych śladów uszkodzeń mechanicznych i czy elementy konstrukcji nie są spróchniałe, uszkodzone" - czytamy. "Sprawdzano również, czy urządzenia do wspinania są odpowiednio zabezpieczone, czy siatki zabezpieczające są dobrze naprężone, a sprzęt do asekuracji jest w dobrym stanie technicznym, niezużyty lub niesprawny" - dodano.