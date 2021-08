Miliony na śmietniku. Producenci opakowań z plastiku rywalizują o surowiec

Ceny tworzyw sztucznych od kilku miesięcy biją rekordy. Brak systemu kaucyjnego w Polsce sprawia jednak, że krajowi producenci opakowań z plastiku nie mogą skorzystać z hossy na tym rynku. Muszą wydawać krocie na import surowca ze zmielonych butelek PET, bo w Polsce trafiają one na wysypiska - pisze czwartkowa "Rzeczpospolita".

Ceny tworzyw sztucznych

- Pracuję w przemyśle opakowaniowym od 26 lat, ale nie pamiętam sytuacji, gdy w ciągu kilku miesięcy ceny surowca wzrosły dwukrotnie, a recyklat był droższy od produktów prosto z rafinerii" – mówi "Rz" Krzysztof Wiśniewski, prezes spółki Eurocast, która jest dużym producentem folii z tworzyw sztucznych do opakowań żywności i wyrobów medycznych.

- To paradoks, że tak wiele opakowań z tworzyw sztucznych, szkła, papieru, ląduje na wysypiskach śmieci, a my jako firmy recyklingowe nie mamy surowca do produkcji. Ceny popularnych butelek PET, HDPE, jak również folii z polietylenu, są najwyższe w historii. Recyklerzy muszą konkurować o ten odpad – wyjaśnia Szymon Dziak-Czekan, prezes Stowarzyszenia Polski Recykling.