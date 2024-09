Opóźnione wypłaty milionów dla rolników. Rządowa agencja ryzykowała utratą pieniędzy

Nieterminowe decyzje i ich konsekwencje

NIK podał, że od uruchomienia finansowania w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" PROW 2014–2020, czyli od 2015 r. do 30 września 2023 r., Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła beneficjentom łącznie blisko 2,94 mld zł z nieco ponad 3,81 mld zł, czyli 77 proc. z limitu środków przeznaczonych na to działanie. Płatności na rzecz beneficjentów PROW 2014–2020 będą realizowane do końca 2025 r.

Rolnictwo ekologiczne bez strategii

Jak dodano, w latach 2019–2023 nie były sporządzane roczne sprawozdania z realizacji ramowego planu działań dla żywności i rolnictwa ekologicznego, choć była taka praktyka w latach poprzednich. "Pomimo braku obowiązku prawnego sporządzania takich sprawozdań, opracowanie tych dokumentów przyczyniłoby się do skutecznego monitorowania oraz podejmowania adekwatnych przedsięwzięć do dalszego wsparcia rolnictwa ekologicznego" - oceniono. NIK zwróciła uwagę, że łączna powierzchnia ekologicznych użytków rolnych w ciągu czterech lat wzrosła jedynie o 9,3 proc. - z 507,6 tys. ha w 2019 r. do 554,6 tys. ha w 2022 r. "Zatem przy takim tempie wzrostu i nie w pełni prawidłowym funkcjonowaniu mechanizmu wspierania rolnictwa ekologicznego istnieje ryzyko nieosiągnięcia przyjętego w ramowym planie działań dla żywności i rolnictwa ekologicznego na lata 2021–2030 celu, czyli podwojenia do 2030 r. powierzchni ekologicznych użytków rolnych i osiągnięcia ponad miliona hektarów tej powierzchni" - podsumowała Izba.