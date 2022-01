Zmiany dla kierowców jadących Mierzeją Wiślaną

Budowa drogi wodnej przez Mierzeję Wiślaną trwa. Kierowcy jadący w kierunku Krynicy Morskiej korzystają obecnie wyłącznie z Mostu Północnego nad budowanym przekopem. Na Moście Południowym trwają prace przy regulacji mechanizmu obrotowego - poinformowała Magdalena Kierzkowska, rzeczniczka prasowa Urzędu Morskiego w Gdyni.

Nad budowaną nową drogą wodną łączącą Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym posadowiono dwa mosty: Południowy, znajdujący się bliżej Zalewu Wiślanego, oraz Północny, bliżej Zatoki Gdańskiej. To obrotowe obiekty w ciągu drogi wojewódzkiej 501. Dzięki nim kierowcy będą bez przeszkód przejeżdżać w kierunku Stegny czy Krynicy Morskiej, w czasie gdy przez śluzę przeprawiane będą jednostki.

Most Południowy został oddany do użytku w ubiegłym roku przed wakacjami. Jednak teraz został zamknięty dla ruchu, ponieważ trwają na nim prace. Ruch przełożono na Most Północny.

- Przed świętami Bożego Narodzenia oddany do użytkowania został Most Północny i to nim obecnie odbywa się ruch samochodowy i pieszy. W Moście Południowym trwa regulacja mechanizmu obrotowego - podała rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni.

Bliźniacze mosty z chwilą otwarcia nowej drogi wodnej będą otwierane naprzemiennie, gdy przez kanał żeglugowy będą płynęły jednostki. Dzięki temu ruch z drogi 501 nie będzie wstrzymywany. Most Południowy od ubiegłego roku nosi imię zmarłego posła PiS i orędownika budowy nowej drogi wodnej Jerzego Wilka.

Przekop Mierzei Wiślanej - postęp prac

Na koniec 2021 roku osiągnęliśmy 86 proc. realizacji pierwszej części budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - podsumował zaawansowanie prac przy przekopie przez Mierzeję Wiślaną inwestor, Urząd Morski w Gdyni.

Powstały dwa mosty obrotowe, na falochronach zakończono pogrążanie ścianek szczelnych, a w śluzie zrealizowano większość prac żelbetowych i zamontowano dwie bramy - tak Urząd Morski w Gdyni podsumował miniony rok, opisując zaawansowanie prac przy budowie nowej drogi wodnej przez Mierzeję Wiślaną.

W przesłanej w środę informacji prasowej inwestor wskazał, że w 2021 roku na budowie przekopu między Zatoką Gdańską a Zalewem Wiślanym prowadzone były także prace m.in. przy budowie sztucznej wyspy, kanału żeglugowego czy budynku Kapitanatu Nowy Świat. W prace te zaangażowanych było ponad 2,8 tys. osób.

Inwestor Urząd Morski w Gdyni oraz wykonawca inwestycji NDI/Besix informowali wcześniej, że mosty to jedne z najdłuższych tego typu obiektów obrotowych w Polsce. Łączna długość jednego mostu to ponad 60 metrów, a masa konstrukcji stalowej ustroju wraz z przeciwwagą to około 550-560 ton.

Całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to blisko 23 kilometry, z czego ok. 2,5 kilometra stanowi odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał i cały tor wodny będą miały 5 metrów głębokości.

Resort informował, że po ukończeniu całej inwestycji w 2023 roku z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany będą mogły wpływać statki o długości do 100 metrów, szerokości do 24 metrów i zanurzeniu do 4,5 metra. Według MI dzięki inwestycji na Zalew Wiślany będą mogły wpływać m.in. promy, statki wycieczkowe i towarowe. Zwiększy się dostępność regionu oraz wymiana handlowa.

